25日、米南部フロリダ州で記者団と話すトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、戦闘終結に向けたイランとの協議のため予定していた代表団のパキスタン派遣を取りやめると交流サイト（SNS）で表明した。イランのアラグチ外相は24日からパキスタンを訪問していたが、トランプ氏の派遣中止発表に先立ち出国した。11〜12日以来の米イラン対面協議を目指したパキスタンの仲介努力は不調に終わ