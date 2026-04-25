実業家のひろゆき氏（４９）が２５日、自身のＸを更新。靖国神社をめぐる自身の発言を撤回し謝罪した。ひろゆき氏は、参政党の神谷宗幣代表と神社内の写真撮影を論点に舌戦を繰り広げていた。神谷代表がＸに神社内での集合写真を投稿すると、「撮影禁止の場所で撮影してる模様。敬意を表してるんじゃなくて、数字稼ぎに使ってる感」と指摘。それに神谷代表は「写真撮っていい場所も確認してやってる」と反論。「迷惑しています