「邪魔だから」と伐採された柿の木の断面に、墨を流したような黒い模様が広がっていた――。意外な経緯で黒柿を手に入れたというハンドメイド作家がXに写真を投稿すると、「黒柿！？ヤバすぎ」「めちゃくちゃ高値の価値あるぞこれ」と驚きの声が集まり、3万件近い“いいね”が寄せられました。【写真】「鳥が飛んでる！」黒い模様が鮮やかな柿の木の切り株野原工芸（長野県木曽郡南木曽町）のサイトによると、黒柿とは立ち木の状態