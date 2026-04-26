26日朝、愛知県美浜町で消防車を盗んだとして自称・千葉県出身の男が逮捕されました。「消防車を盗んで千葉に帰ろうとした」と供述しています。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、自称・千葉県木更津市の職業不詳の男（57）です。男は26日午前4時半すぎ、美浜町の名鉄河和駅の女子トイレで発生した不審火の消火に駆け付けた消防車を盗んだ疑いが持たれています。 男は、消防車に乗って逃げ、北へおよそ10キロの武豊