共働きが当たり前になり、家事や育児を分担するカップルが増えた。なのに、なぜか夫婦の会話がかみ合わない、恋愛感情が以前より薄れた気がする――そんな違和感を抱いている人は多いはずだ。その違和感の正体を、男女関係のベストセラー『ベスト・パートナーになるために』の著者ジョン・グレイ博士が25年ぶりに書き下ろした続編『一人になりたい男、話を聞いてほしい女』が鮮やかに解き明かしている。本連載では、本書の内容から