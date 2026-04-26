元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。8日間禁酒したことを明かした。日頃から酒好きを公言している松岡は「1週間、酒を飲んでいなかったんですよ」と告白。というのも、5月に開幕する主演舞台「はがきの王様」の稽古が始まり、「台本覚えなきゃいけなくて」と理由を説明。「1杯飲みながら台本読んでも全然入ってこないのよ。人間は面白いもんで、お酒飲んでいい気分にな