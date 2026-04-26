◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）広島は今季４度目の完封負けで、引き分けを挟んで３連敗を喫した。８試合連続の２得点以下で、今季ワーストの借金７。相変わらず攻撃陣が苦戦し、７回２安打１失点と好投した先発の栗林を援護することができなかった。坂倉、佐々木をスタメンから外し、辰見を２番で移籍後初スタメン。菊池を今季初の５番で起用するなど打線を組み替えたが、つながりを欠いた。７回に２