最高視聴率37・8％―。「月9」の歴史上もっとも高い視聴率を獲得したドラマが、『ひとつ屋根の下』（'93年）だ。江口洋介演じる熱血漢の長男を中心に、両親の事故死でバラバラになったきょうだい6人が7年ぶりに集まり、「ひとつ屋根の下」で慎ましく暮らしながらいくつもの困難を乗り越えていく。そんな人情ドラマが、バブル崩壊後の日本人の心を動かした。当時フジテレビ所属で、『愛という名のもとに』（同32・6％）に続き野島と