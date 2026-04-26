「年間300万円の壁」が新設ANA（全日空）が、一定条件を満たした利用者が、空港ラウンジ利用を始めとする”上級会員”向けの優待サービス「ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）」のサービス内容を見直すと発表しました。これに対し、SNSでは多くの反響があり、賛否両論の声が多数寄せられています。【写真】えっ広い…これが「国内最大級のANAラウンジ」驚愕の室内です現行のルールでは、一定条件を満たした利用者はSFCの会