プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が26日、公式サイトを更新。クリエイター部門に所属するファン太を同日付で退団処分とすることを発表した。複数の女性との間で不貞行為を行っていたことが発覚したため。ファン太も自身のSNSを通じて謝罪し、無期限活動休止を発表した。公式サイトで「この度 CREATOR部門所属のファン太を、本日 (2026年4月26日) 付けで退団処分とすることとしましたので、ご報告いたします」と発表。一