俳優で歌手の及川光博（56）が25日、千葉県文化会館でデビュー30周年ワンマンショーツアー「TAKE IT ROSY！」千葉公演を開催した。王子様“ミッチー”は30周年を迎えてもなお、若々しさは健在。「とにかく笑顔で踊ること。毎週笑顔で、汗だくになって、肩よりも高く腕を上げることが若さの秘けつ」。筋トレやボイストレーニングなどはせず「ステージで踊って代謝を高めて筋肉量も上げている。今日も体重計に乗ってきて、体内年齢が