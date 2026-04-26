札幌・豊平警察署は2026年4月26日、傷害の疑いで札幌市清田区の無職の男（57）を現行犯逮捕しました。男は4月25日午後6時55分ごろ、自宅の玄関付近で同居する父親（85）の右腕をつかんで引きずり倒す暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。父親は、両腕に出血を伴うすり傷を負っています。25日午後7時ごろ、父親が「息子が暴れ暴力をふるわれた」と警察に通報しました。警察によりますと、男と父親は何らかの原因で口論