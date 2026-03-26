【漫画】『子ども会の役員が再び回ってきた話』【漫画】本エピソードを読む自治会のなかにある子ども会。子どものためにあるとはいえ、親の負担は決して小さくない。本作は、自身に起きた子ども会での大変な経験を赤裸々に描いた新庄アキラ(@shinjo_akira)さんの漫画『子ども会の役員が再び回ってきた話』だ。本稿では、新庄さんへの取材をもとに、作品の裏側や子ども会の実態を紹介する。『子ども会の役員が再び回ってきた話』03