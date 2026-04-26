◇プロ野球セ・リーグ 阪神1-0広島(26日、甲子園球場)阪神の藤川球児監督がデッドボールを受けた近本光司選手についてコメントしました。近本選手は8回の第4打席、広島の郄太一投手のストレートを左手首付近に受けると、その場にうずくまり球場は騒然。近本選手は治療でベンチに下がりますがそのまま途中交代となりました。試合後、藤川監督は「今病院に行っているんですけど当たり所があまりいいとは言えない」と分かる範囲