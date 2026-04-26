元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんが、4月25日に自身の公式X（旧Twitter）およびインスタグラムで、自宅の庭でマダニに咬まれたことを報告しました。 【写真を見る】【 丸山桂里奈 】庭でマダニに咬まれ病院へ「まさかいるなんて」雑草取り中に左脇腹を咬まれ皮膚科受診丸山さんによると、朝に名古屋での仕事を終えて一度自宅に戻り、夕方前に庭の雑草取りをしていたところ、室内に入った後にお腹