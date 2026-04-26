岩手県大槌町で発生した山林火災では、焼損範囲が拡大する中、住宅への延焼を食い止めるため懸命な消火活動が行われている。２２日の発生以降、自衛隊ヘリや１０県・市の防災ヘリが海から水をくみ上げるなどして７００回以上、計２２０万リットル以上を散水。山際では東日本大震災後に再建された住宅にも炎が迫り、地元消防団らがギリギリの攻防を続けている。吉里吉里（きりきり）地区から燃え広がった赤浜地区では２６日、住