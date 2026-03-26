本格的な抹茶の味わいを気軽に楽しめる新作が登場♡セブン‐イレブンの人気シリーズ「セブンカフェ スムージー」から、2種類の抹茶スムージーが発売されます。老舗茶問屋のこだわり抹茶を使用した贅沢な一杯は、香り・旨み・見た目の美しさまで魅力たっぷり。抹茶好きさんは見逃せない注目ドリンクです♪ 宇治抹茶の濃厚な旨みを堪能 「宇治抹茶スムージー」389円（税込420