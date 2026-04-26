Astract Japanは4月22日から、独自の「ヒートコアテクノロジー」を搭載したポータブル加熱器「RANGE GO」を応援購入サービス「Makuake」で先行販売している。●ボタン一つで簡単操作 温度調節で食品以外にも使える新製品は、独自開発の4層構造「ヒートコアテクノロジー」で効率的かつ安定した加熱を実現した、持ち運べるレンジだ。レトルト食品やパックご飯を、火も水も電子レンジも使わず、約3分で80度まで加熱できるという。