◆パ・リーグ楽天０―３西武＝延長１０回＝（２６日・楽天モバイル最強）西武が“幸運のハト”の出現で延長戦にもつれた接戦を制した。２連勝で３カード連続の勝ち越しとした。０―０の重苦しい試合展開を一変させたのは“珍客”だった。延長１０回２死二塁。一塁付近に１羽のハトが舞い降りた。２ボールとなったところでたまらずタイムがかかり、吉本一塁塁審が足で追い払おうとしたが、ハトは動じず。何とかファウルゾーン