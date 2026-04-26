オジュウチョウサンとのコンビでＪＧ１・９勝を挙げ、史上初の障害重賞完全制覇を達成したハードル界の名手・石神深一騎手＝美浦・フリー＝が、４月２６日の京都４Ｒ・障害４歳以上未勝利（直線ダート２９１０メートル＝１４頭立て）で、現役ラスト騎乗を終えた。フジフォンテ（セン７歳、美浦・粕谷昌央厩舎、父ロージズインメイ）の手綱を執って７着。中団で折り合って進め、気迫のこもったステッキで鼓舞し続けた。「ホッと