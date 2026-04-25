私はユウコ。夫ダイスケとのあいだには小学生になったばかりの息子リクがいます。新卒からずっと同じ会社で働いています。しかし最近の私には悩みがひとつ。それはよく言われる「小1の壁」というものです。大量のプリントチェックに追われたり、持ち物すべてに名前を書かなければいけなかったり……。そして何よりリク自身に学校への行きしぶりが見られるのです。泣きじゃくるリクを突き放すように会社に向かう毎日……正直、つら