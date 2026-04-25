モデルでタレントの近藤千尋が２５日に自身のＳＮＳを更新。夫婦で食事を楽しむ姿を公開した。インスタグラムで「流行りのやつやってみた笑」と始めて、「手書き風の娘が撮ってくれた写真」とつづり、夫婦でピザを楽しむショットをアップ。写真には「家族Ｄａｙ」や「娘が撮ってくれた」などの情報が書き込まれていた。この投稿には「幸せのお裾分けありがとう」「憧れの夫婦」「いつまでも仲良しでいて欲しい」「超ワク