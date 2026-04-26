メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、愛知県美浜町で消防車を盗んだとして男が逮捕されました。男は駅のトイレでごみ箱に火をつけたあと、駆け付けた消防車を盗んで逃げたとみられています。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、自称・千葉県木更津市の職業不詳の男（57）です。 警察によりますと、男は26日午前4時半すぎ、美浜町の名鉄河和駅の女子トイレで発生した不審火の消火に駆け付けた消防車を盗んだ疑いが持