今年の夏、一番くじに「Tamagotchi Paradise」が登場。このほど、C賞とラストワン賞の中身が公開されました。＼発売けって〜!🌀/. 「一番くじ たまごっち〜ぐるぐる発見!Tamagotchi Paradise!〜」📅7/25(土)より順次発売予定🔗https://1kuji.com/products/tamagotchi5. Tamagotchi Paradise発売からもうすぐ1周年🎉㊗️ついに一番くじでもと〜じょ〜🤍. • ◌ • &