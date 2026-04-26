◆第４８回チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１２００メートル、良）短距離の春の世界頂上決戦が８頭立てで行われ、最強スプリンターが、またも日本馬の前に立ちはだかった。ザカリー・パートン騎手が騎乗したカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が勝利し、連覇を達成するとともに、Ｇ１・９度目をマークした。勝ちタイム１分７秒１０は、前走