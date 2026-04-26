お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの人気芸人の生活圏をポロリと言う場面があった。「高輪ゲートウェイ」の話題になると、有吉は「アンガールズ田中が泉岳寺に住んでるから、近いんだよね」とまさかのポロリ。突然の出来事に「タイムマシーン3号」関は「それ言っていいんですか?」と驚いていた。また有吉が「泉岳寺になか卯が2店舗あるんだ