実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が25日に公式X（旧ツイッター）を更新し、この日行われたイベントで“襲撃”を受けた件について言及した。ひろゆき氏は「ニコニコ超会議2026 超配信者ブース」に登場。マイクを握りトークをしていたが、突然後方からビニール袋に入ったTシャツを投げつけられた。ひろゆき氏は寸前で避けたが、会場は一時騒然。配信者による行為だとみられている。この場面がネット上で拡散されると「普