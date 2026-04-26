4月24日に発表された2026年版の『世界食料危機報告書』によると、2025年には世界47の国と地域で2億6600万人が深刻な食料不安の状態にありました。この数値は2024年と比べて減少しているものの、完全なデータが不足しているため、実際の状況が改善したことを示すものではないということです。世界的に「深刻な飢餓」に直面している人々の数は依然として過去20年の中でも高い水準にあります。この報告書は、国連食糧農業機関（FAO）