【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、ロシアによるチョルノービリ原発への攻撃を非難し「世界は核テロリズムを許してはならない」と通信アプリに投稿した。ロシアの無謀な攻撃を食い止めなければならないと訴えた。