２６日午前９時２５分頃、福島市桜本の山林で、５０歳代の男性が妻と一緒に山菜採りをしていたところ、クマ（体長約１メートル）に襲われた。福島署の発表によると、男性は両足をかまれ負傷したが、命に別条はないという。