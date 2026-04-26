在日華字メディアの中文導報はこのほど、東京商工リサーチの発表に基づく、経営・管理のビザ発給（在留資格）の厳格化による外国人が経営する企業への影響を紹介する記事を発表した。日本政府が在留資格の厳格化を実施したのは2025年10月だった。東京商工リサーチが外国人が経営する企業に対してのアンケートを実施したのは26年3月末から4月初めにかけてで、299社から回答を得たという。経営・管理のビザ発給についての新たな要件