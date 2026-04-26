25日、発砲音がした直後のホワイトハウス記者会主催の夕食会会場＝ワシントン（共同）【ワシントン共同】軽快な音楽で活気づく夕食会に突然、複数の発砲音が響き、共同通信記者も含めて参加者は一斉にテーブルの下に隠れた。25日、米ホワイトハウス記者会主催の夕食会。警備要員に付き添われたトランプ大統領と妻メラニアさんは身をかがめて緊急退避した。約2600人の出席者は絶叫し、体を震わせた。ワシントンにあるホテルの会