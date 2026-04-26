◆ロシア皇帝に学ぶ“情による抜擢”の恐ろしすぎる末路【悩んだら歴史に相談せよ】『リーダーは日本史に学べ』の著者が、舞台を世界へ広げた『リーダーは世界史に学べ』。東京大学・羽田 正名誉教授の監修のもと、世界史に名を刻む35人の言葉から、現代のビジネスに必要な「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く術を解説する。情の深さが身の破滅につながったニコライ2世ニコライ2世（1868〜1918年）