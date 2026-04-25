降谷建志（本人のInstagramより） Smart FLASH

降谷建志の「新恋人」報道にXで呆れ声も 過去に不倫疑惑報道

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Dragon Ashの降谷建志の「新恋人」報道についてFLASHが伝えた
  • 「妻を捨てて若い女性と次々交際を重ねている」状況だと芸能記者
  • 「新恋人」は元妻のMEGUMIに似た若い女性とされ、Xでは呆れ声もあった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
  2. 2. 村上11号なのにため息「またか」
  3. 3. 死亡事故 パンパンの腕出ていた
  4. 4. 印象的…園遊会の雅子さまの動き
  5. 5. ミセス公演騒動 「全員退場」へ
  6. 6. これ超える映画ない 満員回続出
  7. 7. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
  8. 8. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
  9. 9. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
  10. 10. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
  1. 11. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
  2. 12. 紳助氏も出資 ラーメン店急成長
  3. 13. 新居で盗聴器探す 井桁に戦慄
  4. 14. 動物園に遺体遺棄、燃やされたか
  5. 15. NHK職員の処分に視聴者が猛反発
  6. 16. 「りくりゅう」今後はプロ転向へ
  7. 17. "漫画すら読めない子"増加の背景
  8. 18. 熟年離婚予備軍に共通するサイン
  9. 19. 中尾ミエ パートナーの存在告白
  10. 20. 何かあった? りくりゅう「異変」
  1. 1. 印象的…園遊会の雅子さまの動き
  2. 2. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
  3. 3. 紳助氏も出資 ラーメン店急成長
  4. 4. 動物園に遺体遺棄、燃やされたか
  5. 5. 「おかえりおじさん」に男児恐怖
  6. 6. トイレに行きたくて…はねて死亡
  7. 7. 旭山動物園の焼却炉に妻の遺体か
  8. 8. 男児遺棄 義父の不幸な生い立ち
  9. 9. 怒っている 玉川徹氏へ問題視
  10. 10. 1歳男児 回送電車はねられ重体に
  1. 11. 福知山線事故から21年 遺族語る
  2. 12. 夫が急死 葬儀に愛人3人現れる
  3. 13. パラ陸上デビュー戦で世界新記録
  4. 14. JA直売所で「ケシ」販売される
  5. 15. ディズニー多発トラブルと回避策
  6. 16. 逮捕の義父 前妻との子に無関心?
  7. 17. 逮捕の義父 嫌いと言われ叩いた?
  8. 18. 母子4人死亡事件 母親を書類送検
  9. 19. 解体を試みたか…妻の凄惨な犯行
  10. 20. コピーでミスした社員 昼に蒸発
  1. 1. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
  2. 2. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
  3. 3. GW来ないでくれ 怯える60代夫婦
  4. 4. 玉城氏 沖縄知事選に出馬表明
  5. 5. 大好きやで 6歳女児コンクリ詰め
  6. 6. 熟年離婚の願望 子の有無で2倍差
  7. 7. 母から電話「私もう死なないと」
  8. 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
  9. 9. 堀江氏、キャバクラ論争に私見
  10. 10. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
  1. 11. 乙武氏「五体不満足」にポツリ
  2. 12. 預金億越え 68歳のリアルな生活
  3. 13. 雅子さま GW連休中にご静養か
  4. 14. 旧統一教会元幹部「就活中です」
  5. 15. 店員の一言に母激怒 投稿が炎上
  6. 16. れいわ議員 謝罪求められ暴走か
  7. 17. 『それは主観だ』に反発　竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
  8. 18. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
  9. 19. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
  10. 20. 失踪騒動の小学校教諭 苦痛告白
  1. 1. 中国のペット飼育 9千万匹放棄か
  2. 2. 観光客「まるで別世界」と感動
  3. 3. タコがなんと最大19m 研究発表
  4. 4. エアアジアで口論 乗客が騒ぎに
  5. 5. 悪質なAIユーザー プロは注意
  6. 6. ネタニヤフ氏 前立腺がんだった
  7. 7. モジタバ師重傷で話すのが困難か
  8. 8. イランと「直接会って協議する」
  9. 9. 「反米階級教養」大幅強化の動き
  10. 10. レビット米大統領報道官 産休へ
  1. 11. ハーフマラソンのロボット圧勝
  2. 12. W杯決勝チケット 3.7億円で転売
  3. 13. 中国の住環境、悪化の一途か
  4. 14. 北「川辺での用足しを控えよ」
  5. 15. 英「終末期患者安楽死」法廃案に
  6. 16. 弁当食べた生徒ら食中毒の疑い
  7. 17. 息子の目の前で凄惨な集団暴行
  8. 18. トレーラー炎上 道路に炎の道
  9. 19. 台湾総統の弾劾案 裏書きなし
  10. 20. 撮り鉄行為して…邦人拘束された
  1. 1. 熟年離婚予備軍に共通するサイン
  2. 2. マツダ「MAZDA2」国内生産終了へ
  3. 3. ホンダ&ソニーの企画 中止の背景
  4. 4. 年間配当900万円 銘柄選びの極意
  5. 5. まいばすけっと 都内で急増の訳
  6. 6. ANA「SFC」が条件変更 大改悪か
  7. 7. 月給30万円なのに...引かれる額
  8. 8. 老後2000万 貯蓄600万円は十分?
  9. 9. 「のぞみ」きょうから全席指定
  10. 10. 平均2683万円? 60代の貯金事情
  1. 11. 「発達障害の要因」ウソ・ホント
  2. 12. 契約が更新されない人の共通点
  3. 13. 三菱電機 自動車機器事業に合意
  4. 14. 再雇用で給与が下がる仕組み
  5. 15. 「月2万円」企業型DCとNISA比較
  6. 16. 初の赤字転落「共同通信」に異変
  7. 17. デンソー、ローム買収提案撤回か
  8. 18. ナフサ不足なら生理用品も影響か
  9. 19. お洒落タワマンを囲むヤマト運輸
  10. 20. 現職を完全無視 役職定年の末路
  1. 1. 公共のUSBポートに潜む危険
  2. 2. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
  3. 3. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
  4. 4. 今日〜 モバイルバッテリー規制
  5. 5. AirPods 4がAmazonで最大22%OFF
  6. 6. スマホの最新売れ筋ランキング
  7. 7. Duolingo 9つの言語で学習可能に
  8. 8. ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
  9. 9. キーボード「FILCO」「Majestouch」のダイヤテックがいきなり閉業、製品保証は無効か
  10. 10. 【性能は世界一】ChatGPT(Codex)の新しいAIモデル「GPT-5.5」とは？｜性能・安全性・使い方まで全部解説！
  1. 11. ビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月30日9時から5月3日まで実施！Amazonベーシック耐火金庫などがお得に
  2. 12. dポイントの不正利用防止 新機能
  3. 13. 3人に1人がおとり物件に遭遇？中古住宅売買に検知システムを展開
  4. 14. Appleが不具合と脆弱性を修正した「iOS 18.7.8」と「iPadOS 18.7.8」を提供開始！26対応機種を含めたiPhone XS・XR以降など向け
  5. 15. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
  6. 16. メモリ不足 価格高騰の背景
  7. 17. 【レビュー】10ギガ光回線におすすめ！Wi-Fi 7「TP-Link製 Archer BE805(BE19000)」Wi-Fiルーター！通信速度/ルーター交換/TP-Linkアプリ初期設定
  8. 18. 燃えにくい！半固体電池を採用した、モバイルバッテリー
  9. 19. 本体もプラグも薄型でUSB-A・Cあわせて5台同時充電可能な電源タップ「700-TAP092BK」
  10. 20. Exa Enterprise AI、生成AI活用と変革を推進する人材の素養を測定できるテストを提供開始
  1. 1. 村上11号なのにため息「またか」
  2. 2. 「りくりゅう」今後はプロ転向へ
  3. 3. 何かあった? りくりゅう「異変」
  4. 4. 巨人・甲斐が「塩漬け」の可能性
  5. 5. スカウトは何を…村上宗隆に脱帽
  6. 6. サントリー 高橋藍との契約終了
  7. 7. 5歳児が宙吊りで失禁 道場に呆然
  8. 8. 大谷 まさかの「半人前扱い?」
  9. 9. 今永、朗希に「深々と一礼」
  10. 10. 場内騒然 ロッテ種市が負傷降板
  1. 11. 村上宗隆11号 MLBトップタイに
  2. 12. 大谷らMLB選手 好きなポケモンは
  3. 13. 夏の甲子園でビデオ検証導入
  4. 14. りくりゅう 質問にひと悶着
  5. 15. りくりゅう 感謝パレードで歓声
  6. 16. 「0-0-11」村上の成績奇怪すぎる
  7. 17. 男バレ清水邦広 今季限りで引退
  8. 18. 別人だ ド軍に思わぬ救世主出現
  9. 19. ドジャースリリーフ陣がまた炎上
  10. 20. 高橋藍 ポーランド強豪入り有力
  1. 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
  2. 2. 死亡事故 パンパンの腕出ていた
  3. 3. これ超える映画ない 満員回続出
  4. 4. ミセス公演騒動 「全員退場」へ
  5. 5. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
  6. 6. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
  7. 7. 新居で盗聴器探す 井桁に戦慄
  8. 8. NHK職員の処分に視聴者が猛反発
  9. 9. 住職逮捕 YouTubeが大喜利状態
  10. 10. 中尾ミエ パートナーの存在告白
  1. 11. Netflix「リボンの騎士」に苦言
  2. 12. 王林に「見るたびに下品に」の声
  3. 13. 野田クリ 松本人志に「違和感」
  4. 14. 「イッテQ」26日放送で重大発表
  5. 15. 炎上のどん兵衛 日清食品の意図
  6. 16. 北川景子のショートボブ姿に衝撃
  7. 17. 沙也加さんのことはもう…猛省か
  8. 18. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
  9. 19. 美術家の篠原勝之さん死去 84歳
  10. 20. ウイカに批判「歌はいいのに…」
  1. 1. 夫婦関係を壊す一番の原因を解説
  2. 2. 女性用風俗に100万円 女性の現在
  3. 3. 怒りに任せ別居 50代女性の後悔
  4. 4. 仲良し夫婦が1年で離婚した理由
  5. 5. シャトレーゼLOVER これ外せない
  6. 6. ワークマン 注目の猛暑対策服
  7. 7. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
  8. 8. ハッピーセットにサンリオグッズ
  9. 9. ユニクロ「春夏の名品」に驚き
  10. 10. 3COINSの新作アウトドアグッズ
  1. 11. 資さんうどん おにぎり100円実施
  2. 12. 「定時退社で和を乱す」人生
  3. 13. 片手OK セブンの「朝食パン」
  4. 14. 魅力的 ローソン新作スイーツ
  5. 15. スクワットとランジで美ボディへ
  6. 16. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
  7. 17. 専門店並みの高機能 DAISOの帽子
  8. 18. 軽自動車に300万「母ブチギレ」
  9. 19. スター・ツアーズが特別仕様に
  10. 20. ローソン 注目の新作スイーツ