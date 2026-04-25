Image: arda savasciogullari/Shutterstock.com AIチャットボットの良くないところは、人をいい気分にさせようとする点です。どんなにくだらない内容でも、基本的にこちらの機嫌を損ねないように好意的な態度を取ってきます。あるXのユーザーは、ChatGPTがどれほどこちらに擦り寄ってくるのかを試すために、ネットで拾ってきたオナラの音を、自作の「曲」としてアップロードしてみました。Ch