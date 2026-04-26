2002年（平14）にテレビ東京系「おはスタ」で火曜おはガールを務め、05年のNHK連続テレビ小説「ファイト」にも出演した近野成美（37）が16日、インスタグラムを更新し「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました」と結婚を報告した。さらに連投し「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と長女の誕生も併せて発表した。

近野は、まずウエディング姿の写真を投稿。「ここ数年は表立った活動を行っておらず、少し気恥ずかしさもあり、こちらでのご報告は控えておりました。お会いできた方にのみ直接お伝えしておりましたが、驚かせてしまった方がいらっしゃいましたら申し訳ありません」と、結婚についてつづった。

さらに、第1子の写真を投稿し「少し早産での出産となりましたが、小さな体で子猫のような声をあげて一生懸命に泣き、まっすぐ私の目を見つめてくれた瞬間、『この子を守っていくんだ』と強く感じました。大変なことも多かった妊娠期間でしたが、それ以上にかけがえのない幸せな時間でもありました」と妊娠、出産についてつづった。そして「この子も大きくなろうと一生懸命頑張ってくれていたんだと思うと、思わず涙が溢れました たくさんの奇跡を経て私たちのもとに来てくれたこと、そして生まれてきてくれたことに、心から感謝しています。これから、この世界にある素敵な景色を一緒にたくさん見ていけたら嬉しいです。どうぞよろしくね」と、わが子に呼びかけるようにつづった。

近野は、06年の映画「エコエコアザラク R−page」と「エコエコアザラクB−page」（太一監督）に黒井ミサ役で主演。17年にはテレビ朝日系「警視庁・捜査一課長 season2」に出演したが、18年4月から芸能活動を休止し、21年12月にに2級建築士に合格したと報告。23年にはNetflixシリーズ「離婚しようよ」に出演したが、表舞台からは離れていた。