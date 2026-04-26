【永田町番外地】#74小泉防衛相が大炎上！ 自民党大会での自衛官の国家斉唱めぐり言い訳連発、部下に責任転嫁までするツラの皮とうとう日本は、戦後一貫して禁止してきた“殺傷能力がある武器輸出”を原則可能とする大転換に踏み切った。さっそく野党からは批判の声が上がった。「国会の関与なく政府の裁量で際限なく輸出されれば平和国家の根幹を損ないかねない」（中道改革・階猛幹事長）、「事前通知を条件にするなど厳格化