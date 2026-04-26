モデルのシン・ヒョンジが、“極秘結婚式”を挙げる。4月26日、シン・ヒョンジはソウル某所で、一般人の恋人と極秘でスモールウェディングを行い、夫婦となる。今回の式は、一般人である新郎に配慮し、家族や親しい知人のみが出席する静かな形で行われることが伝えられた。【写真】ジェニーがペアリングまで揃えたシン・ヒョンジシン・ヒョンジは2013年、オーディション番組『挑戦！スーパーモデル・コリア』（原題）シーズン4で優