なぜ、旗手怜央はセルティックで出番がなくなっているのか。現地の識者も首をかしげている。旗手は公式戦ここ３試合でスタメンから外れている。出場機会があったのは、セント・ミレンに勝利したリーグ前節の終盤17分間だけだ。同じセント・ミレンと対戦したスコティッシュ・カップ準決勝では、延長戦にもつれ込んだにもかかわらず、ピッチに立つことがなかった。この旗手の現状には、疑問の声もある様子。専門サイト『67 HAI