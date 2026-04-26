26日、魚沼市赤土のスキー場跡地の敷地内で発生した火災の続報です。午後3時時点で鎮圧・鎮火の目途は立っていません。警察と消防によると26日午前10時20分ごろ、付近の住民から「のり面が燃えている」などと消防に通報がありました。消防車10台以上が出動しているほか、長野県の消防のヘリコプターも駆けつけ空中からの放水活動にあたっていますが、現在も延焼中。午後3時時点で鎮圧・鎮火の目途は立っていません。建