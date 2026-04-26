「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は２点を追う三回の第２打席で四球を選び、２打席連続出塁をマーク。一塁へ向かう際にカブス・鈴木誠也外野手へ何かジェスチャーを送るシーンがあった。リードを広げられて迎えた三回先頭の打席。初球の内角シンカーは悠然と見送り、２球目のチェンジアップはストライクとコールされた。３球目の低めにはバットを出さず、バッティングカウントを作っ