インターネットメディア「ReHacQ九州」の番組に出演した日本維新の会の吉村代表（左）と福岡市の高島宗一郎市長＝25日午後、福岡市日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は25日、福岡市で高島宗一郎市長と面会し「副首都」構想に関して意見交換した。大阪と福岡がそれぞれ指定を目指す認識を共有。副首都の要件として関連法案が求める「必要な地方行政体制」について、吉村氏は特別区の設置、高島氏は県と市による「連携協約