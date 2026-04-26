米ハワイ大のフットボール部は25日（日本時間26日）、キッカーの松澤寛政（27）がNFLのレイダーズとドラフト外の新人として契約したと公式Xで発表した。今後はキャンプなどで開幕ロースター入りを目指すことになる。フットボール世界最高峰リーグのNFLは、野球のMLB、バスケットボールのNBA、アイスホッケーのNHLを合わせた北米4大プロスポーツで唯一、過去にプレーした日本人選手がいない。松澤は同日まで3日間、米ピッツバー