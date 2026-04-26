1986年8月に撮影されたチョルノービリ原発（タス＝共同）【キーウ共同】史上最悪の原子力災害を引き起こしたウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発の事故から26日で40年となった。犠牲者を悼む式典が敷地内で開かれる。ロシアは2022年2月の侵攻開始直後に原発を一時制圧し、昨年2月には原子炉を覆うシェルターに無人機攻撃があった。先の見えない廃炉作業と戦時下の危機的な状況が続く。国際原子力機関（IAEA