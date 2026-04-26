26日午後1時10分ごろ、福岡県久山町の山中で、近くに住む男性から「トレッキング中に頭蓋骨を見つけた」と110番があった。県警によると、人の頭蓋骨や足の骨のようなものが見つかった。近くに長袖の上着や長ズボンも落ちていた。事件性の有無を含め調べる。長ズボンの中から小銭入れが見つかったが、身分証などは入っていなかったという。