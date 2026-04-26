「高級老人ホームは主に、健康で自立した高齢者を対象とします。アクティブなシニアライフを楽しみつつ、安心・安全な住まいで快適な暮らしを送ることができます」【写真】プロ直伝「高級老人ホーム」選びのポイント“5か条”こう語るのは、老人ホーム探しのサポートを事業とする株式会社プランドゥ代表の脇俊介さん。高級老人ホームで余生を過ごすことが“ステータス”「設備は豪華かつ充実しており、温泉やサウナ、プール、ジ