維持費の大幅値上げが相次ぐ住宅ローンの変動金利の上昇が、いよいよ現実味を帯びてきた。ネットバンキングで返済予定表を何度も見返している、という方もいるのではないだろうか。だが、金利上昇による月々の負担増は、実は数千円から1万円程度に収まるケースが少なくない。変動金利には、支払額の急増を抑える「独自のルール」が備わっていることが多いからだ。一方で、修繕積立金や管理費には、金利のような一律の緩和措置があ