映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、開業3周年を記念し、地域の子ども無料招待などの多彩な施策を順次実施する。【写真】6月13日（土）から期間限定でプレゼント！ 「3周年記念しおり」も■開業3周年を記念今回実施されるのは、6月16日（火）の開