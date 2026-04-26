トランプ大統領がホワイトハウス記者会の夕食会から避難した後、捜査員が警戒に当たる様子/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）米ホワイトハウス記者協会の夕食会で25日夜に発生した発砲事件。公的記録によれば、容疑者は南カリフォルニア在住の講師で、ゲーム開発者でもあった。事情に詳しい情報筋2人がCNNに明らかにしたところによると、ロサンゼルス郊外のトーランスに住むコール・トマス・アレン容疑者（31）は法執行機関により