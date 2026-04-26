アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス近くのホテルで開催されていたメディアとの晩餐会に出席していたところ、シークレットサービスによって急きょ退席させられた。複数回の発砲音が会場内に響いたということだが、ケガ人などの情報はいまのところ入っていない。トランプ大統領は自身のSNSに、「シークレットサービスおよび治安当局が素晴らしい仕事をしてくれた。彼らは迅速かつ勇敢に行動した。容疑者はすでに逮捕さ